Заявление "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак", озвученное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи - серьезный ответ на безумные и нелепые мысли, высказываемые в последнее время руководством Армении. Тем самым до армянского общества был доведен сигнал, что государство-оккупант должно отказаться от своих несбыточных мечтаний. Памятники, большинство из которых были разрушены армянскими вандалами, древние письменные источники и другие неопровержимые факты доказывают, что Карабах - это историческая земля Азербайджана. На протяжении многих веков и сотканные здесь ковры, и отраженные на этих изделиях узоры показывают, что Карабах является одним из древнейших центров культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, эти мысли прозвучали на мероприятии, проведенном в Агдамском филиале Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Председатель правления Акционерного общества Видади Мурадов

Комментируя данное мероприятие, председатель правления Акционерного общества Видади Мурадов в беседе с нашим сайтом рассказал об истории карабахского ковроткачества, о мерах, осуществляемых нашим государством, по сохранению и пропаганде карабахских ковров.

"Среди многочисленных областей искусства, существовавших в Карабахе, ведущее место занимало ковроткачество. Каждый сотканный здесь ковер является очевидным примером богатого воображения и таланта карабахских ковроделов. В многочисленных оригинальных ковровых узорах, относящихся к Карабахской группе азербайджанских ковров, нашли отражение традиции, формировавшиеся на протяжении веков. Как и в других группах азербайджанских ковров, в карабахских коврах присутствуют древние тюркские тамги. Нет ни одного карабахского ковра, где бы не было тюркского следа", - сказал он.

Фото с мероприятия в Агдамском филиале "Азерхалча"

В.Мурадов отметил, что в результате агрессии Армении против Азербайджана было захвачено 20 процентов наших земель, разрушены древние памятники, разграблены национальные богатства, принадлежавшие нашему народу. Среди них и наши ковры, которые стали преподноситься мировому сообществу в качестве памятников искусства вражеской страны. Меры, связанные с ковроткачеством, осуществляемые азербайджанским государством в последние годы, предотвратили эти фальсификации армян. Теперь весь мир знает, что как Карабах является азербайджанской землей, так и сотканные здесь ковры - это образцы древнего искусства, принадлежащего азербайджанскому народу.

"Не случайно первый филиал "Азерхалча" был создан в Карабахе - в городе Горадиз Физулинского района. Это результат отношения нашего государства к ковроткачеству как к мощному идеологическому фактору. После Физулинского района в Карабахе начали действовать Агдамский, Тертерский и Джабраильский филиалы Общества. В церемониях открытия Физулинского и Агдамского филиалов "Азерхалча" принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а в открытии Агдамской мастерской также и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. И теперь работающие в этих филиалах около 250 ткачих дают вторую жизнь старинным карабахским коврам", - подчеркнул председатель правления Акционерного общества "Азерхалча".

Ткачихи в Агдамском филиале "Азерхалча"

Своим заявлением "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак" Президент Ильхам Алиев на международном мероприятии еще раз довел до внимания международной общественности, что территориальная целостность Азербайджана не является предметом обсуждения. Это очередное подтверждение мощи Азербайджанского государства, решимости руководителя страны на международной платформе.

Видади Мурадов указал, что заявление "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак" охватывает также историю, материально-духовную культуру, этнографию Карабаха, а также Карабахское ковроткачество.

Отдельно сотканный фрагмент ("чешни") карабахского ковра. XIX в.

Отметим, что период с конца XVII до начала XX веков в Азербайджане отмечен расцветом народного ткачества. Азербайджанский ковёр отличается многообразием типов и подтипов. Типологическое богатство азербайджанского ковра, наряду с историческими и этнокультурными факторами, связано с уникальным многообразием природно-климатических условий, также способствующих развитию ковроделия. Колорит и многообразные, затейливые цвето-ритмические структуры азербайджанского ковра обусловлены во многом восприятием окружающей природы через призму многовековых информационных кодов художественного мышления.

На протяжении многих веков развития ковроткачества в Азербайджане сформировались устойчивые центры ковроделия, возникновение и развитие которых обусловлено, в первую очередь, фактором наличия сырьевой базы овцеводства.

Главными центрами на рубеже XIX-XX веков были Карабах, Губа, Ширван, Баку, Гянджа, Газах, Тебриз и Ардебиль. Здесь формировались основные типы азербайджанского ковра.

Своеобразие ковров этих центров определялось природно-климатическими, хозяйственно-бытовыми, социальными факторами, а основу композиций всегда составляли сложившиеся на этой территории древние ткацкие традиции.

Карабахский тип ковров базировался в двух очагах - горном и равнинном. В горном очаге производства доминировали в XIX веке город Шуша и села Дашбулаг, Довшанлы, Гиров, Трнивиз, Малыбейли, Чанахча, Туг, Таглар, Гадрут, Мурадханлы, Гасымушагы, Губадлы, Гогаз, Мишсеид, Багырбейли, Ханлыг, Тутмас. Особенность горного очага в том, что ковровое производство в селах было развито слабее, чем в Шуше.

Отдельно сотканный фрагмент ("чешни") карабахского ковра. XIX в. / Карабахский ковер "Ачма- юмма". XIX в.

В низменных районах, несомненно, лучше обеспеченных сырьем, доминирующими центрами были Джабраил, Агдам, Барда, Физули. Вокруг каждого из этих населенных пунктов множество сел, где население занималось производством ковров на продажу. Здесь ткались такие виды ковров, как "челеби", "аран", "годжа", "ачма-юмма", "шабалыд-бута", "бахманлы", "мугань".

К карабахскому типу относятся также ковры зангиланского, талыш-лянкяранского и нахчыванского производственного очагов. Здесь наиболее распространенными были ковры "талыш" и "нахчыван". Ряд очагов находился в Зангезурском уезде.

Карабахская зона славилась как ворсовыми, так и безворсовыми коврами, а также ковровыми изделиями. Карабахские ткачи разработали и использовали самые различные композиции, часть которых появилась в результате творческой переработки композиций, созданных в Тебризском и Ардебильском ковроткацких центрах.

Ковры создавали больших и малых размеров. Особенно популярны были ковровые комплекты "даст-хали-габа", которые пользовались большим спросом на внутреннем и внешнем рынке.

В Карабахе производились ковры как с низким ворсом и большой плотностью вязки, так и менее плотные с высоким ворсом. Первые были характерны больше для Шуши и для низменных производственных пунктов, а вторые - для горных.

В Карабахе изготавливали медальонные, сюжетные и орнаментальные ковры. Наиболее распространенными композициями были "буйнуз", "балыг", "дарянур", "бахчада-гюллар", "сахсыда-гюлляр", "ханлыг", "хантирме", "касым-ушагы", "минахани" и "булут".

Ф. Агаларова

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