Шедевры Азербайджанских мастеров: ковры Карабахской школы - ФОТО
Ковроткачество является одним из наиболее древних и широко распространенных видов азербайджанского народно-прикладного искусства. Этот илюбленный азербайджанским народом вид искусства веками бережно передавался из поколения в поколение.
Мистера создавали уникальные ковры, художественное совершенство которых и поныне радует и удивляет, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
В исторических источниках сохранились многочисленные сведения о высокоразвитом производстве ковров в Азербайджане и о вывозе их в разные страны. И не случайно, что уже с 15 в. азербайджанские ковры изображались на полотнах европейских художников.
Всемирно признанное искусство азербайджанского ковра дало возможность выделить их в 7 школ: Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Губа, Газах и Тебриз.
Фотографии и оформление комплекта - Г.Гусейнзаде.
В данной подборке - шедевры мастеров Карабахской школы:
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