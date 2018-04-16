Украсть можно, но повторить невозможно - Мировой успех азербайджанского ковра взбесил армянство - ПОДРОБНОСТИ

Армянские фальсификаторы начали новую кампанию по присвоению древнего азербайджанского искусства ковроткачества.

Истерия, как признаются сами фальсификаторы, связана с активностью азербайджанской стороны в продвижении в мире азербайджанского ковра, его успешной пропагандой и узнаванием миром истории, традиций и особенностей коврового искусства нашего народа.

Попытки присвоить культурное наследие Азербайджана для наших соседей не новость. Занимаются они этим повсеместно, давно и на научной основе. В фальсификациях задействованы не подпольные цеха, а крупные научные центры, ученые с мировыми именами, на это выделяются огромные средства. Но присвоение коврового или мугамного искусства - дело очень непростое. Чужую песню можно просто спеть по-армянски и объявить своей, там более, что многие мотивы и ритмы на Кавказе общие для всех народов региона. Но армянам так и не удалось присвоить мугам, как они ни старались одно время это сделать. Мугам оказался им не по зубам. Для исполнения мугама нужно иметь реальные, а не надуманные корни в Карабахе, являющемся родиной этого искусства, нужно иметь соответствующие традиции, владеть секретами мастерства.

Так же и с ковром. Ковры с давних времен ткут многие народы мира. Но азербайджанские ковры - они особенные, в них есть большая загадка, взломать которую фальсификаторам никак не удается. Ковер требует ментальной предрасположенности к этому искусству, наличия у народа соответствующих традиций и корней. Ничего из этого у наших соседей нет, а потому фальсификации в ковровом вопросе никак не движутся, и мир, несмотря на все истерики, продолжает называть азербайджанские ковры их истинным именем.

На этот раз истерику устроило так называемое "Общество ценителей армянских ковров", находящееся в армяно-населенном Лос-Анджелесе. Данная организация, "профессионально" занимающаяся вопросами присвоения и фальсификаций азербайджанского ковра, выразила протест в связи с активизацией Азербайджана в вопросе пропаганды своего коврового искусства в мире.

"Официальный Азербайджан в сговоре с членами частного сектора, близкими к азербайджанскому режиму, начал кампанию, направленную на присвоение древнеармянских традиций ткачества и производства ковров, ковровых изделий и текстиля и представления их в качестве национальных азербайджанских, создавая статьи в местных и международных СМИ, спонсируя выставки, издавая книги, в которых армянское ткаческое искусство представлено в качестве азербайджанского", - цитирует Asbarez.

Особенно раздражает и выводит из равновесия диаспору указание на принадлежность ковров Карабахской школы Азербайджану. Как известно, в нашей стране проводится большая работа по развитию коврового искусства и изучению его истории и традиций. А Карабахская школа является одной из самых старых.

Досталось от фальсификаторам и азербайджанским СМИ, "поддерживаемым правительством Азербайджана", которые публикую статьи об армянских фальсификациях, рассказывают о традициях ковроткачества в разных регионах нашей страны, в том числе о карабахских. Акцент на "поддержке правительства" сделан не случайно - так авторы истерии надеются привлечь симпатии западной общественности. Кстати, Day.Az также часто выступает с материалами на данную тему. Но вот интересно, а приходилось ли кому-то читать в оппозиционных СМИ Азербайджана что-либо в поддержку армянской версии? Или, может, кто-то слышал, чтобы даже самые радикально настроенные критики властей называли азербайджанские ковры и прочие образцы наследия нашего народа принадлежащими армянам? В вопросах национального наследия и "поддерживаемые правительством", и критикующие власти СМИ абсолютно единодушны.

Непонятная организация из Лос-Анджелеса не просто истерит, но и берет на себя наглость требовать "немедленно прекратить действия, направленные на искажение армянских культурных традиций".

Растревоженное издание Sputnik Армения прокомментировало истерику из диаспоры у представителя другой диаспоральной структуры директора армянской галереи в Париже Берджема Ачджяна.

Тот, конечно же, присоединился к общему плачу, поведав, что "большое количество древних армянских ковров были вывезены из страны в XVIII-XIX веках, но еще больше изделий покинуло Армению в советскую эпоху. Лишь незначительная часть этих образцов осталась на родине". В принципе, никто и не спорит с тем, что произведения азербайджанских мастериц после начала экспансии армянства на территории, ныне занимаемые Арменией, подвергались массовому расхищению и присвоению. Ковры всегда считались ценным товаром и пронырливые армянские купцы этим прекрасно пользовались, наживая состояния на азербайджанском наследии. С этими поправками слова мсье Анджяна можно назвать почти что правдой. Проблема лишь в том, что расхитить и нажиться на традициях азербайджанского народа пришельцы сумели, но овладеть этим искусством и повторить его - нет.

Так что аргументы фальсификаторов - это чистая теория, которая никогда не станет практикой.

А вот что действительно следует принять к сведению азербайджанской стороне, - это всевозможные провокационные шаги, которыми наши соседи собираются "ответить" на международное признание азербайджанской культуры и включение нашего коврового искусства в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Так, фальсификаторы планируют представить "армянские ковры" на фольклорном фестивале в Смитсонианском музее. В этом году фестиваль, как сообщается, будет полностью посвящен Армении, и можно не сомневаться, что большую часть экспозиции составит присвоенное армянами наследие азербайджанского народа. Думается, диаспора не пожалеет средств на такое шоу и на последующие "афтершоки".

Напоследок хотелось бы напомнить об одном занятном факте, который ярко свидетельствует о том, как именно попадают в Армению образцы азербайджанского ковроткачества. Как писало несколько лет назад издание Aravot.am, из Азербайджана в Армению через третью страну в 2014 году был ввезен ковер, купленный за полмиллиона долларов. Поясняя этот факт удивленным журналистам, в Комитете госдоходов ответили: "Институтом древних рукописей "Матенадаран" 15.10.2014 года в качестве культурной ценности в Армению из США был ввезен ковер размером 3,17 кв.м, стоимостью 596.45. Ковер 1940-50 гг., "Шеки-Шамахинский", страной происхождения является Азербайджан".

Продан ковер был как азербайджанский, но вот каковой будет его дальнейшая судьба и не окажется ли он в экспозиции армянского фестиваля в Вашингтоне уже под другим названием, - это уже другой вопрос.

Зульфугар Ибрагимов