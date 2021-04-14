В приемных экзаменах в вузы Азербайджана войдут вопросы об Отечественной войне
Названы темы, которые будут включены в приемный экзамен об Отечественной войне, сообщает Day.Az.
Со статьей на азербайджанском и русском языках на основании тем по истории об Отечественной войне за Карабах (вторая Карабахская война), включенных в программу по приему в первом выпуске журнала "Абитуриент", можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам:
Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsi (İkinci Qarabağ müharibəsi);
Oтечественная война за Карабах (Вторая Карабахская война).
Напомним, что в приемных экзаменах в вузы задания по теме Отечественной войны за Карабах будут составлены по этому материалу.
Материал в ближайшее время будет опубликован и во втором выпуске журнала "Абитуриент".
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