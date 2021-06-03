Вакцинация в Азербайджане и мире

Лето. Пандемия вроде бы отступила. Скорее всего, до осени, поэтому специалисты советуют не расслабляться.

В Азербайджане борьба с вирусом идет своим чередом - последовательно, спокойно, без рывков и скандалов. Уже вакцинирована немалая часть взрослого населения, а остальные выстроились в очередь на вакцинацию в преддверии туристического сезона. Люди на улицах смогли наконец открыть свои лица, освободившись от масок. Еще два-три месяца назад статистика зашкаливала, а сегодня она все более обнадеживает и радует. Пустеют палаты ковидных клиник, что является самым серьезным показателем достигнутых результатов. Тем временем продолжают поступать партии вакцины, которой хватит на всех, несмотря на всплеск популярности вакцинации в стране.

Только за 2 июня в Азербайджане были вакцинированы от COVID-19 54379 человек, из которых 47 876 получили первую дозу. Общее число вакцинированных давно перевалило за два миллиона. Из 2 367 094 вакцинированных вторую дозу получили уже 914320 человек. Если учесть что более 23 процентов населения это дети до 15 лет, не подлежащие вакцинации, то в скором времени можно будет говорить о завершении процесса для прочих возрастных категорий. Вакцинация началась в Азербайджане 18 января и на сегодня уже вакцинирована пятая часть взрослого населения. Уже использовано 2 миллиона доз вакцины, из которых 99,94 процентов приходится на SinoVak, но уже началось привитие и вакцинами AstraZeneca и Sputnik V. Китайская вакцина была получена Азербайджаном еще в начале года, поэтому подавляющее большинство привито именно ею. Судя по снижению статистики заражений, вакцина работает хорошо. Это сделало возможным смягчение карантинных мер и позволило гражданам в определенной степени вернуться к нормальной жизни.

Азербайджанское государство имеет очень конкретную политику по борьбе с пандемией. Делается все необходимое для того, чтобы каждый гражданин страны имел возможность защитить себя от вирусной угрозы. Процесс вакцинации организован и четко отлажен. Например, в соседней Грузии, судя по сообщениям грузинских СМИ, вакцинация идет несколько хаотично. Гражданам приходится ездить за вакциной по городам и регионам и не факт, что вторую дозу удастся принять вовремя и в том же городе, где была сделана первая. Это создает проблемы для работающего населения и для самого процесса вакцинации.

В целом мир постепенно оправляется от шока. Каждый день выходят новости о послаблениях и даже отмене карантина в разных странах и открытии границ. Правда, касается это только развитых и богатых государств, вакцинировавших свое население собственными или приобретенными вакцинами. Развивающие же страны пока что могут надеяться только на чудо. Это проблема, обозначившаяся еще в прошлом году, остается нерешенной. Выступая недавно на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Президент Ильхам Алиев вновь поднял ее перед мировым сообществом.

Глава Азербайджана напомнил, что Баку уже публично осудил несправедливую ситуацию, когда некоторыми странами вакцины приобретено в количестве, в несколько раз превышающем их потребности. Подобное положение дел лишает развивающихся стран возможности защитить свое население.

"Продолжающийся "вакцинный национализм", постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность. Согласно международным отчетам, до сегодняшнего дня 82 процента существующих в мире доз вакцин были приобретены богатыми странами и только 0,3 процента вакцин пришлись на долю малообеспеченных стран. С целью решения данной проблемы Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию, связанную с обеспечением равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, которая была единогласно принята. В этом контексте мы призываем развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся, особенно наименее развитым странам", - отметил глава государства.

Отметим, что Азербайджан с самого начала пандемии стал одной из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия для борьбы с ней. Достаточно напомнить о спецсессии Генассамблеи ООН, созванной по инициативе Президента Ильхама Алиева и внесшей значительный вклад в скоординированную совместную деятельность международного сообщества. Азербайджан также был одной из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX по справедливому распределению вакцин и доступу к ним. Глава Азербайджанского государства неоднократно и на разных платформах высказывался за справедливое распределение вакцин и учет интересов стран третьего мира, которым закупка дорогих препаратов не по карману и которых ставят в очередь с конца. Азербайджан и сам столкнулся с несправедливостью при получении заказанных доз вакцины, поэтому знает о проблеме не понаслышке. Так, серьезные задержки возникли в получении AstraZeneca и "Спутник". Сегодня эти вакцины уже в Азербайджане, но повоевать за справедливое решение вопроса пришлось. Теперь на подходе Pfizer и Moderna, которые тоже почему-то задержались в пути. И речь о стране, располагающей средствами.

В начале апреля на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом Президент Азербайджана подчеркнул существование "вакцинного национализма" и отметил, что дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование.

"С самого начала пандемии Азербайджан инициировал несколько мероприятий, направленных на объединение усилий по борьбе с пандемией. Кроме того, Азербайджан оказал помощь более чем 30 странам Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы те могли бороться с пандемией при отсутствии у них средств, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Хорошо известно, отметил наш собеседник, что многие богатые страны обладают количеством вакцины, которое им не требуется. Между тем, в странах третьего мира переживают очень тяжелые последствия пандемии и не имеют средств для создания у себя системы коллективного иммунитета.

"Призывы нашего Президента прекратить "вакцинный национализм" очень уместен и своевременен. Он постоянно, на разных международных площадках говорил о неприемлемости дифференцированного подхода к вопросу предоставления вакцин Только всеобщие усилия могут привести к серьезным позитивным результатам. Мы видим, что многие международные организации продемонстрировали свою беспомощность. Необходимо объединение усилий, политическая воля для победы над этим злом. Азербайджан, несмотря на сложную послевоенную ситуацию, обеспечил свое население вакцинами, и в настоящее время вакцинация ускоренного продолжается. Но необходимо помнить, что если в каких-то частях света будут сохраняться очаги пандемии, пострадает весь мир. Для оседания иммунитета на планете необходимы совместные усилия", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Что делают международные организации для создания мирового иммунитета?

Как рассказали журналистам в COVAX, Альянс берет на себя обязательство поставить в развивающиеся страны от 1,8 млрд. до 2 млрд. доз вакцин до конца 2021 года "на глобальной, справедливой и равноправной основе". Вакцины до конца текущего года должны стать доступны для 92 стран с низким и средним уровнем дохода.

В организации помнят, что случилось в 2009 году, когда во время пандемии "свиного гриппа" H1N1 несколько богатых стран ограничили глобальные поставки вакцин, лишив подавляющее большинство государств доступа к спасению.

Чтобы подобной ситуации не повторилось, международные структуры должны остановить "вакцинный национализм", потому что нынешний вирус гораздо опаснее H1N1 и грозит бедой всем.

Лейла Таривердиева