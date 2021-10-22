https://news.day.az/society/1394632.html Как гражданам Азербайджана можно получить медицинскую визу в России - НОВЫЕ ПРАВИЛА
Как гражданам Азербайджана можно получить медицинскую визу в России - НОВЫЕ ПРАВИЛА
Прибывающие на лечение в Россию граждане других стран смогут получить новый вид виз - обыкновенную медицинскую, передает Day.Az со ссылкой на российскую газету rg.ru.
Об этом говорилось на Международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.
"Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения, и сопровождающему его лицу будет оформляться обыкновенная медицинская виза", - цитируют РИА Новости заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова.
Он также уточнил, что обыкновенная медицинская виза будет выдаваться на срок до одного года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре