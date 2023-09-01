Одна из станций метро завтра будет функционировать в усиленном режиме

Учитывая интерес к концерту группы Imagine Dragons, который состоится завтра на Бакинском олимпийском стадионе, и обращение оргкомитета, ЗАО "Бакинский метрополитен" подготовило ряд мероприятий.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО, в преддверии начала концерта, в соответствии с оперативным планом Бакметрополитена в связи с культурно-массовыми мероприятиями, станция метро "Кероглу" будет переведена на усиленный режим работы.

Необходимые мероприятия будут координироваться созданным на станции оперативным штабом. Дополнительная рабочая сила будет задействована для того, чтобы легко определять направление движения пассажиров, идущих от станции к стадиону, и организовывать их регулярное движение.

В целях регулирования пассажиропотока резервные поезда на зеленой и красной линиях будут выходить на линию с вечерних часов и будут задействованы в регулярных пассажирских перевозках. После окончания концерта резервная рабочая сила будет выполнять регламентированные работы в различных зонах для упорядоченного движения пассажиров, входящих на станцию метро "Кероглу", легкого определения их направления и равномерного распределения по платформе.

В это время на станции метро "Кероглу" в особом порядке будет регулироваться организация оперативности перевозочного процесса и движение отправляющихся отсюда поездов - для обеспечения комфортной и безопасной перевозки пассажиров количество резервных поездов будет еще больше увеличено, тем самым будет усилено движение поездов по линиям.

Учитывая время завершения концертной программы, будет учтена возможность краткосрочного продления режима работы метрополитена.