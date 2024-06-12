Сель нанес ущерб жилым участкам в селах Забух и Сус Лачинского района

Наблюдаемые в течение нескольких дней интенсивные дожди в горных и предгорных районах нанесли ущерб жилым участкам в селах Забух и Сус Лачинского района.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с селем в Лачинском районе.

Было отмечено, что в результате проливных дождей селевые потоки, сошедшие с горного массива, расположенного вокруг сел, затопили подвалы некоторых домов.

"Специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представители соответствующих структур в настоящее время находятся в районе стихийного бедствия. В целях скорейшего устранения последствий стихии в скоординированном порядке принимаются необходимые меры", - подчеркивается в сообщении.

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