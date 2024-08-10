Полиция задержала мошенника, выдававшего себя за сотрудника банка

Сотрудники Гаджигабульского районного управления полиции в результате оперативных мероприятий арестовали Ниджата Абдуллаева, подозреваемого в мошенничестве в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, установлено, что злоумышленник познакомился с жителем Гаджигабульского района в социальной сети TikTok и, представившись банковским работником, пообещал предоставить ему онлайн-кредит.

После того как потерпевшему был "одобрен" кредит на сумму 1 600 манатов, Н.Абдуллаев перевел эти деньги на свою карту.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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