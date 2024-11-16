Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, но ночью и утром местами возможны переменные дожди. Утром местами на полуострове осадки будут интенсивными. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днём ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни и град. В горных районах возможен снег. Временами туман. Ночью и утром западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az