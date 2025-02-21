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Подорвавшемуся на мине в Ходжалы герою Карабахской войны ампутировали ногу

Подорвавшемуся на мине в Ходжалы участнику Карабахской войны Наги Иманову ампутировали правую ногу ниже щиколотки. Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинский диагностический центр, куда был госпитализирован пострадавший. Сообщается, что жизнь Наги Иманова вне опасности. Расследование по факту минного инцидента продолжается.