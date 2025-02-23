https://news.day.az/society/1732300.html Стало известно время начала месяца Мухаррам - ФОТО В Азербайджане месяц Мухаррам начнется 26 июня. Как сообщает Day.Az, это указано в календаре Управления мусульман Кавказа. Таким образом, день Ашуры попадает на 5 июля. В календаре последний день месяца Мухаррам приходится на 25 июля. После этого начнется месяц Сафар. Как правило, в период Мухаррама и Сафара свадьбы не проводятся.
Стало известно время начала месяца Мухаррам - ФОТО
В Азербайджане месяц Мухаррам начнется 26 июня.
Как сообщает Day.Az, это указано в календаре Управления мусульман Кавказа.
Таким образом, день Ашуры попадает на 5 июля. В календаре последний день месяца Мухаррам приходится на 25 июля. После этого начнется месяц Сафар.
Как правило, в период Мухаррама и Сафара свадьбы не проводятся.
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