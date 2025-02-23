Стало известно время начала месяца Мухаррам

В Азербайджане месяц Мухаррам начнется 26 июня.

Как сообщает Day.Az, это указано в календаре Управления мусульман Кавказа.

Таким образом, день Ашуры попадает на 5 июля. В календаре последний день месяца Мухаррам приходится на 25 июля. После этого начнется месяц Сафар.

Как правило, в период Мухаррама и Сафара свадьбы не проводятся.