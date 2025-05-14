https://news.day.az/society/1752655.html В Баку огромное дерево упало на проезжающие машины - ВИДЕО Сегодня днем на одной из центральных улиц Баку - 28 Мая - произошел инцидент с падением огромного дерева на проезжающие автомобили. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, кадры с места события быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий резонанс среди пользователей.
В Баку огромное дерево упало на проезжающие машины - ВИДЕО
Сегодня днем на одной из центральных улиц Баку - 28 Мая - произошел инцидент с падением огромного дерева на проезжающие автомобили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры с места события быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий резонанс среди пользователей.
В Управлении городского озеленения Баку сообщили, что на место ЧП оперативно выехали сотрудники ведомства: "Сразу после поступления информации наши сотрудники прибыли на место происшествия. Упавшее дерево было распилено и убрано. В данный момент проезжая часть полностью очищена и открыта для движения".
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