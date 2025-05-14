В Баку огромное дерево упало на проезжающие машины

Сегодня днем на одной из центральных улиц Баку - 28 Мая - произошел инцидент с падением огромного дерева на проезжающие автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры с места события быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий резонанс среди пользователей.

В Управлении городского озеленения Баку сообщили, что на место ЧП оперативно выехали сотрудники ведомства: "Сразу после поступления информации наши сотрудники прибыли на место происшествия. Упавшее дерево было распилено и убрано. В данный момент проезжая часть полностью очищена и открыта для движения".