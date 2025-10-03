https://news.day.az/society/1785309.html

Чего ждать от погоды завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на 4 октября в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман.