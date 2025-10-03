Чего ждать от погоды завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 4 октября в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем - 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80 %, днем - 55-65 %.
В регионах погода ожидается преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 1-6 градусов, днем 10-15 градусов тепла.
