Самый кровавый эпизод ЧМ-2018. Игроку Германии разбили нос - ФОТО

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди получил серьезное повреждение во время матча с командой Швеции. У футболиста выявлен перелом носа.

В середине первого тайма Руди получил сильный удар в лицо. Кровотечение устранить не удалось, и Себастьяну потребовалась замена. Вместо него вышел Илкай Гюндоган. Вскоре после ухода Руди шведы забили первый мяч в ворота сборной Германии. После игры выяснилось, что у полузащитника перелом носа. В ближайшем матче Руди вряд ли поможет чемпионам мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Сборная Германии с результатом 2:1 обыграла команду Швеции. Решающий мяч был забит Тони Кроосом на исходе добавленного времени. Эта победа озволяет немцам рассчитывать на выход из группы. Сборная Германии завершит групповой турнир встречей с командой Южной Кореи. Матч пройдет 27 июня в Екатеринбурге.