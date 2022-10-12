https://news.day.az/sport/1502785.html "Олимпиакос" отправился в Баку
"Олимпиакос" отправился в Баку
Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Мичел определил состав, с которым сегодня отправился в Баку на матч 4-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в заявку греческого коллектива вошли 24 футболиста.
Вратари: Атанасиос-Теологос Пападудис, Александрос Пасхалакис, Костас Дзолакис;
Защитники: Усейну Ба, Пап Абу Сиссе, Алексис Калогеропулос, Марсело, Олег Рябчук, Сократис Папастатопулос, Шиме Врсалько;
Полузащитники: Андреас Бухалакис, Хван Ин Бом, Пьер Кюнд-Малонг, Янн М'Вила, Андреас-Ричардос Дои, Пеп Бьель, Анастасиос Сапундзис, Матье Вальбуэна;
Нападающие: Джошуа Боулер, Абубакар Камара, Георгиос Масурас, Гарри Родригес, Хван Ый Джо, Мариус Врусаи.
Матч "Карабах" - "Олимпиакос" состоится завтра на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 20:45.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре