Бывший главный тренер «Милана» и «Интера» Дзаккерони попал в реанимацию

Бывшего главного тренера "Интера", "Милана" и "Ювентуса" Альберто Дзаккерони доставили в реанимацию из-за травмы головы, которую он получил в результате падения в своем доме в Италии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

69-летний специалист упал у себя дома в Чезенатико, ударился головой о землю и потерял сознание. Тренер был немедленно доставлен на машине скорой помощи в больницу Буфалини в Чезене.

Пока неясно, потерял ли он сознание при ударе головой или падение произошло из-за другого заболевания. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, в сознание он еще не пришел.

В 1999 году Дзаккерони становился чемпионом Италии вместе с "Миланом". Также он известен по работе с "Венецией", "Болоньей", "Удинезе", "Козенцей", "Торино", "Лацио", национальными сборными ОАЭ и Японии, а также с китайским "Бэйцзин Гоань".

Со сборной Японии итальянец стал победителем Кубок Азии 2011 года, а также отобрался на чемпионат мира - 2014 в Бразилии, где его команда не смогла преодолеть групповой этап.