В Баку награждены призеры AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами и лентой - ФОТО

Во вторник в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами и лентой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В упражнениях с булавами золотую медаль завоевала российская гимнастка Дарья Трубникова (16,700 балла), серебряную медаль - представительница Болгарии Татьяна Воложанина (15,650 балла), а бронзовая медаль досталась израильской гимнастке Валерии Соцковой, также набравшей 15,650 балла, но получившей меньший балл за исполнение.

В упражнениях с лентами золото взяла азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова (15,850 балла), серебряную медаль - представительница России Лала Крамаренко (15,700 балла), а бронзовая медаль досталась болгарской гимнастке Татьяне Воложаниной (15,600 балла).

Награды вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, директор соревнований Наталья Буланова, директор Бакинской школы гимнастики Хагани Фараджов и тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике Ясена Стойнева, Вафа Бакарова и Мейля Басриева.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня состоялись индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня были определены победители по отдельным гимнастическим предметам.

Азербайджан на соревнованиях представляли Арзу Джалилова - в финалах упражнений с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире приняли участие представители 18 стран.

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