https://news.day.az/tourism/1407938.html Поезда, направляющиеся в аэропорты Москвы, окрашены в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО
Поезда, направляющиеся в аэропорты Москвы, окрашены в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО
Поезда Аэроэкспресса, осуществляющего удобный трансфер в аэропорты Москвы, окрашены в цвета азербайджанского флага.
Как видно на кадрах, присланных читателем в редакцию Day.Az, на вагонах также присутствует надпись "Взгляни на Азербайджан по-новому", призывающая россиян посетить нашу страну.
Представляем вашему вниманию это видео.
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