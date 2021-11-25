Поезда, направляющиеся в аэропорты Москвы, окрашены в цвета азербайджанского флага
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Поезда Аэроэкспресса, осуществляющего удобный трансфер в аэропорты Москвы, окрашены в цвета азербайджанского флага.

Как видно на кадрах, присланных читателем в редакцию Day.Az, на вагонах также присутствует надпись "Взгляни на Азербайджан по-новому", призывающая россиян посетить нашу страну.

Представляем вашему вниманию это видео.