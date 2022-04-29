Стюардессы заставили пассажирку переодеться из-за надписи на штанах

Пассажирка авиакомпании American Airlines рассказала, что стюардессы унизили ее и заставили раздеться посреди аэропорта из-за нецензурных надписей на одежде. На ее пост в Twitter обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летняя кореянка Хван Со Хи (Hwang So-Hee) сообщила, что инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Когда девушка заняла место в салоне, к ней подошла стюардесса и попросила немедленно покинуть самолет из-за неуместного внешнего вида. Оказалось, что член экипажа сочла недопустимыми нецензурные надписи на штанах Со Хи.

По словам девушки, когда она вернулась в терминал, сотрудники американской авиакомпании заставили ее переодеться на глазах у других пассажиров и персонала аэропорта. При этом героиня материала заявила, что хотела воспользоваться туалетной комнатой, чтобы сменить одежду, но получила отказ. Вместо этого девушке пришлось стоять полуголой у выхода на посадку, а представители American Airlines продолжали делать замечания и насмехаться над ней.

В итоге кореянка надела брюки наизнанку, и ее пустили обратно на борт. Как уточняет издание, согласно правилам авиакомпании American Airlines, пассажиры должны одеваться "соответствующим образом", однако в протоколах не дается разъяснения о том, какая именно одежда считается "соответствующей".