Франция призывает ЕС отказаться от дешевых авиабилетов, чтобы помочь экологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Euronews, в министерстве транспорта Франции предложат властям ЕС пересмотреть политику минимальных цен на авиабилеты, чтобы сократить выбросы углекислого газа.

По словам министра-делегата Клемана Бона, таким образом Париж намерен бороться с "социальным и экологическим демпингом". Политик отметил, что дешёвые авиабилеты "за 10 евро" больше невозможны.

Эксперт в области туризма и основатель компании Trains for Europe Джон Порт заявил, что подобные меры непропорционально ударят по разным слоям населения. Например, обеспеченные европейцы продолжат регулярно летать на самолётах, а пассажиры с небольшими доходами будут вынуждены отказаться от уик-энда в другой стране.