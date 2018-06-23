5 способов, за счет которых мастера СТО наживаются на водителях - ФОТО

Для многих водителей визит на СТО - это процедура, не менее страшная, чем поход к стоматологу. И там, и там находятся неожиданные проблемы, которые нужно срочно решать. К тому же, на автосервисах есть немало сотрудников, которые наполняют свой кошелек за счет обычных водителей. Как мастера на нас наживаются и как этого избежать - смотрите далее в обзоре, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

1. Завышенные цены на запчасти

2. Пробитое колесо

3. Ненужная замена воздушного фильтра

Реклама

4. "Профилактическая" замена масла

5. Замена охлаждающей жидкости

В универсальных магазинах запчастей цены обычно ниже, чем на фирменных сервисах. | Фото: intei.ru.На большинстве крупных СТО не только ремонтируют машины, но и продают запчасти. А если сервис фирменный, т.е. специализируется на обслуживании автомобилей определенной марки, то цены на детали буквально "взлетают".Когда механик дает предварительную оценку ремонта машины, стоит спросить, сколько стоит работа и сколько стоят запчасти. Если стоимость деталей является основным компонентом чека, то стоит "пробить" их цены в магазине. Нередко к накрутке стоимости от "фирменного" СТО добавляется процент, который мастер кладет себе "в карман".Заклеить пробитое колесо можно даже своими силами, не обращаясь на шиномонтаж. | Фото: pronews.com.ua.Автомобильную покрышку легко повредить винтами, гвоздями и другими металлическими предметами, которые валяются на дороге. Когда водитель обратится на шиномонтаж, за устранение дырки в шине ему придется выложить пару сотен рублей.Но иногда, обращаясь за помощью, можно попасть на продавца, который попытается продать новую шину или даже пару покрышек. Порой такие продавцы бывают очень настойчивы, но не стоит тратится на новое колесо, если можно отремонтировать старое.Новый воздушный фильтр разительно отличается от старого, полностью забитого пылью. | Фото: drive2.ru.Воздушный фильтр вашего автомобиля следует заменять только тогда, когда он забивается пылью и грязи. Автослесарь должен визуально осмотреть старый фильтр и определить, нужно ли его заменять. На большинстве автомобилей процедура занимает всего минуту, и она не должна стоить огромных денег. Если же механик говорит, что фильтр нужно менять, даже не взглянув на него, то это, скорее всего, попытка навязать ненужную услугу.Моторное мало довольно легко заменить своими силами, без посещения СТО. | Фото: filterwrenchrennido.blogspot.com.Благодаря исследованиям в области химии, автомобилисты получили современные синтетические моторные масла, которые сохраняют свои свойства очень долго, до 15-20 тысяч километров. Именно эти цифры обычно указаны в инструкциях к легковым машинам последних лет.Но нередко мастер на СТО предлагает заменить масло при небольшом пробеге, порядка 5 тысяч км. Эта цифра действительна для дешевых минеральных масел, которые сейчас заливают разве только в "Жигули".Для современных машин с небольшим пробегом, если нет явных неполадок, замена "синтетики" с указанным интервалом - чистой воды расточительство.Антифриз заливают прямо в радиатор или в расширительный бачок. | Фото: amastercar.ru.При замене моторного масла автослесарь может предложить также "свежую" охлаждающую жидкость. Но в отличие от масла, которое при пробеге существенно портится, тосол (или антифриз) довольно долговечный. АвтоВАЗ рекомендует менять тосол каждые 75 тысяч километров, а на иномарках интервал и того больше - от 100 до 250 тыс. километров. Если система охлаждения работает нормально, то менять тосол раньше срока нет необходимости.