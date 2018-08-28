Геологи установили причину величайшего вымирания на Земле

Учёные предложили ещё одну возможную причину массового пермского вымирания, уничтожившего 96% морских и 70% континентальных видов. Речь идёт о массовом выбросе в атмосферу галогенов, что привело к разрушению озонового слоя. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience группой во главе с Рэем Бёрджессом (Ray Burgess) из Манчестерского университета, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Пермское вымирание, произошедшее около 250 миллионов лет назад, было крупнейшим в палеонтологической летописи. По числу вымерших групп живых существ оно намного превосходит так называемое Великое вымирание, частью которого было исчезновение динозавров. Достаточно сказать, что пермская катастрофа стёрла с лица Земли 50% морских семейств, а Великое вымирание - менее 25%. Причины же столь масштабного катаклизма до сих пор являются предметом споров.

С пермским вымиранием совпадает эпоха катастрофического вулканизма, продолжавшаяся около миллиона лет. Тогда на территории одной только нынешней Сибири на поверхность Земли излилось не менее полутора миллионов кубических километров базальта, образовавших сибирские траппы. Казалось бы, всё ясно: извержения вызвали всепланетную экологическую катастрофу, которая и нанесла страшный удар по всему живому.

Загвоздка в том, что геологическая история знала и другие вулканические события подобного масштаба, но они почему-то не приводили к массовым вымираниям. Если причиной катастрофы действительно стало образование сибирских траппов, нужно объяснить, почему оно оказалось столь смертоносным.

Группа Бёрджесса, похоже, нашла ответ на этот вопрос. Учёные исследовали состав магмы в районе сибирской катастрофы. Их интересовало, чем магма, вышедшая на поверхность, отличалась от такого же вещества, оставшегося в недрах. Другими словами, учёные хотели понять, какие химические изменения произошли с магмой в результате её извержения. В этом им помогли образцы ксенолитов, то есть твёрдых обломков, захваченных потоком магмы.

Дело в том, что на поверхности Земли совершенно другая температура и давление, нежели в её недрах. Поэтому из излившейся магмы выделяются и выбрасываются в атмосферу растворённые в ней газообразные компоненты. Для любой вулканической лавы это в первую очередь водяной пар и углекислый газ, но есть в этом коктейле и более экзотические ингредиенты. Вот они-то и интересовали исследователей.

Как показал химический анализ, местное "месторождение" магмы содержало огромное количество хлора, брома и йода. Однако во время вулканической катастрофы 70% этих веществ были выброшены в атмосферу из излившейся лавы.



"Мы пришли к выводу, что большой запас галогенов, хранившийся в сибирской литосфере, во время вулканических извержений был отправлен в атмосферу Земли. [Он] эффективно разрушал озоновый слой и способствуя массовому вымиранию", - объясняет соавтор статьи Майкл Бродли (Michael Broadley), также из Манчестерского университета.

Добавим, что по всему миру, от Антарктиды до Гренландии, палеонтологи находят в геологических слоях этого периода множество спор, строение которых изменено мутациями. Это может свидетельствовать о высоком уровне ультрафиолетового облучения, которое было вызвано разрушением "озонового щита".

Однако полученные результаты вовсе не ставят крест на других гипотезах. Не исключено, что пермское вымирание было таким масштабным потому, что к нему привёл целый букет неблагоприятных факторов. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что среди них могло быть подкисление океанов, образование сверхконтинента Пангеи и деятельность микробов