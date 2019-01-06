Сэр Исаак Ньютон и его секреты

4 января исполнилось 376 лет со дня рождения Исаака Ньютона. Любой школьник знает, что этот человек открыл закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко. Но Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru предлагает узнать известного ученого и представлят 20 интересных фактов о нем.

1. Ньютон не любил путешествовать и ни разу в жизни не выехал за пределы Англии.

2. Он не увлекался спортом и совершенно не интересовался ни музыкой, ни театром, ни живописью, хотя сам вполне прилично рисовал и в юности писал стихи. Признавался, что предпочтет сапожника поэту или комедианту, так как первый полезнее обществу.

3. У Ньютона не было чувства юмора. Даже знаменитого английского.

4. Великий ученый слегка заикался, когда говорил.

5. У Ньютона до самой смерти сохранились здоровыми все зубы, кроме одного. Да и вообще он был человеком отменного здоровья: до глубокой старости донес густую шевелюру и никогда не пользовался очками.

6. Ньютон был закоренелым холостяком и сознательным девственником. Он считал, что плотские страсти негативно влияют на мозг человека. Правда, в юности он был влюблен в некую мисс Сторей, соседку по дому, с которой он поддерживал дружеские отношения всю свою жизнь и не раз помогал финансово.

7. Сэр Исаак был очень рассеян. Мог вместо куриного яйца положить в кипящую воду часы. Или забыть, что к нему пришли гости, и уединиться в своем кабинете, чтобы завершить очередной научный труд.

8. При этом он был смотрителем, а затем и управляющим английским Монетным двором. Лично вывел на чистую воду более сотни фальшивомонетчиков.

9. В апреле 1698 года Ньютон встретился с Петром I, когда тот посетил Англию в рамках своего "Великого посольства". Спустя 15 лет ученый лично отослал русскому императору первые шесть печатных экземпляров второго издания своей великой книги "Математические начала натуральной философии", в которой он сформулировал три знаменитых закона механики, позднее названные его именем, а также закон всемирного тяготения.

10. Будучи довольно обеспеченным человеком, Ньютон старался никому не отказывать в финансовой помощи. Помогал как родственникам, так и своим ученикам, многие из которых стали в дальнейшем видными учеными. После смерти своей сводной сестры Анны он полностью взял на себя заботу о ее детях.

11. Знаменитый на весь мир ученый был необыкновенным скромником. Он никогда не спешил сообщать публике о своих открытиях. Держал их "в столе" по 20 и более лет. Многие из них были "сделаны посмертно". Исследователи натыкались на такие открытия в его бумагах даже спустя 300 лет после смерти Ньютона. Сам ученый объяснял нежелание публиковаться тем, что рост его популярности неизбежно приведет к росту числа разных обременительных знакомств, а человеком Ньютон был достаточно нелюдимым.

12. Имел неуживчивый характер. Не будем углубляться в подноготную его многочисленных конфликтов, но Ньютон умудрился переругаться с целой плеядой современных ему ученых: от Лейбница до Роберта Гука. Говорят, что стараниями Ньютона после смерти последнего был уничтожен единственный его портрет, так что мы теперь даже не знаем, как выглядел этот выдающийся физик. Однажды Ньютон умудрился поссориться даже с королем Яковом II.

13. В 1703 году Ньютона избрали президентом Королевского общества, которым он управлял в течение 24 лет, до самой смерти. И это было вовсе не номинальное руководство. Ньютон лично присутствовал на всех заседаниях общества. Два раза в неделю он ездил на службу в Монетный двор и один раз в неделю - на заседание Королевского общества.

14. Ньютон объяснил причину радуги и предложил разделить ее на семь составных цветов несмотря на то, что цветов в спектре гораздо больше. При этом он исходил из аналогии с семью нотами. Английский поэт Джон Китс испытал по тому поводу величайшее раздражение, ведь теперь столь прекрасное зрелище лишено покров таинственности.

15. Ньютон увлекался алхимией, но не опубликовал ни одной своей работы в данной области. Именно во время занятий алхимией он едва до смерти не отравился ртутью. Известно его высказывание: "Алхимия имеет дело не с металлами, как полагают невежды... Главное здесь - познание Бога".

16. Как настоящий экспериментатор, Ньютон проводил опыты на самом себе. Однажды, чтобы доказать свою теорию о природе зрения, засунул себе в глаз зонд и надавил на дно глазного яблока. Увиденные им при этом разноцветные круги убедили его в истинности своих предположений о том, что наше зрение - это результат давления света на сетчатку глаза. Впрочем, ученые редко щадят себя.

17. Однажды Ньютон стал жертвой крупной финансовой аферы, которую при поддержке правительства провернула торговая Компания Южных морей. В результате он лишился £20 000, баснословной по тем временам суммы.

18. Ньютон предсказал конец света. По его расчетам, он произойдет в 2060 году. Именно тогда наступит второе пришествие Иисуса Христа.

19. В 1705 году Ньютон стал рыцарем. Королева Анна, которая возвела его в рыцарское достоинство, пошла наперекор традиции. Ньютон стал первым человеком, которому звание рыцаря было присвоено за научные заслуги.

20. А вот что говорил о себе сам Ньютон, который, согласно надписи на его памятнике в Тринити-колледже, его альма-матер, "превосходил разумом все человечество": "Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает камешек более пестрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным".



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