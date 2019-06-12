То, что осталось за кадром: 30 редких фото со съемок «Титаника»
19 декабря 1997 года, то есть 20 лет тому назад, состоялась премьера грандиозной кинодрамы "Титаник". Фильм побил все возможные рекорды тех времен: самый большой бюджет (200 млн долларов), самые крупные кассовые сборы (1,8 млрд долларов) и искренняя любовь телезрителей по сегодняшний день.
Если ты помнишь все крутые сцены покадрово и сможешь наизусть повторить диалоги героев, мы подготовили для тебя чумовой сюрприз: редкие кадры со съемок "Титаника". Давай посмотрим, как же снимали знаменитые сцены!
1. В начале 1996-го на побережье Росарито-Бич в мексиканском штате Нижняя Калифорния начали сооружение нового колоссального павильона киностудии 20th Century Fox, в котором предстояло снять основные сцены "Титаника".
Инженеры потрудились на славу, создав бассейн водоизмещением 4 млн литров. В нём "плавал" крупнейший реквизит в истории кинематографа.
2. Постановщик фильма Питер Ламонт ухитрился раздобыть у судостроительной верфи "Харлен энд Вульф" образцы чертежей корабля и дневник главного дизайнера судна, на основе чего получилась подлинная копия "Титаника" длиной 231 м. Это всего на 34 м короче оригинала!
Именно борт этого макета стал местом проведения съемок, а актеров позже заменили на цифровых дублеров.
3. Специалист по визуальным эффектам Роб Легато объясняет достоверность спецэффектов постоянным улучшением программно-аппаратного обеспечения для захвата движения и контроля расположения кинокамер.
4. "Мы применили систему захвата движения для передачи того, как герои стоят, сидят или перемещаются, - делится Легато. - Далее мы обработали скан пленки в компьютере, наложив образы актеров на их цифровые модели".
5. В актерские наряды были вживлены датчики захвата движения. Поведение героев выглядело непринужденным, хотя каждый заранее знал, что делать. Люди общались друг с другом, пожимали руки, ели и выполняли другие действия по сюжету фильма.
Каждый аниматор студии имел доступ к огромной базе оцифрованных движений.
6. Весь процесс с захватом движения напоминал обычные съемки: отвечавший за это человек давал указания, где кому встать и что сделать. Затем художники делали компьютерную вырезку лиц и одежды настоящих актеров, а после накладывали изображения на цифровых дублеров.
Применяли и имитацию живого освещения, чтобы максимально достоверно передать прогулку героев по палубе.
7. Всего во время съемок с захватом движения участвовало 40 актеров. В сцене катастрофы у зрителя сложилось впечатление, что в кадре находится как минимум тысяча человек - всё это благодаря простому копированию трехмерных моделей. Кто-то хорошенько сэкономил на массовке!
Роб Легато объясняет: если сцену можно было снять на пленку - использовали кинокамеру, если невыполнимо - применяли цифровую обработку. В эпизодах падения пассажиров "Титаника" снимали настоящие брызги от больших предметов, брошенных в воду, сэкономив на эффектах 3 недели.
8. Каскадеры, изображающие падающих в воду людей, прыгали с 6-метровой высоты. После того, как материал сосканировали и перенесли на компьютер, аниматоры удлинили прыжки до 21 м.
Благодаря "цифровой" воде падение выглядело реалистичным и особо драматичным.
9. Этот роскошный стеклянный купол над верхней палубой лайнера стоил целых полмиллиона долларов!
10. Для воплощения других спецэффектов соорудили еще несколько моделей судна в миниатюре.
11. В создании этого эпизода снимали копию корабля в масштабе 1 : 20 и чуть позже на палубе установили цифровых пассажиров.
12. Для создания миниатюры корабля потрудились разные студии, в их числе Vision Crew. Они изготовили множество деталей: около 2 тысяч иллюминаторов, краны, спасательные шлюпки и винты.
13. Цифровая вода - отдельный вопрос, для решения которого разработали специальное ПО. При его создании разработчики изучали, как ведут себя волны при движении корабля, воздействие на них скорости ветра и количество света, которое поглощает и отражает вода.
Разработку дополнили параметрами отражения неба в водной глади и положения объектов в/на воде.
14. Всего студия сконструировала 5 впечатляющих моделей лайнера разного масштаба, а также 3 отдельные части, включая нос и корму.
Джеймс Камерон и пожилая Роза, Глория Стюарт
Актриса Кейт Уинслет с дублершей
Тот самый рисунок
К счастью, водичка оказалась не такой холодной
Как приятно видеть, что Джек всё-таки выжил!
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