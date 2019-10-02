Собака - самый верный и преданный друг человека. Но все же не стоит забывать, что, в первую очередь, это животное. Какие породы могут быть слишком агрессивны? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Южноафриканский бурбуль

Бурбуль всегда готов преданно и верно охранять своего хозяина. Но, выходя за пределы дома, эти собаки по-прежнему считают, что они "на службе" и расширяют территорию охраны, а значит, проявляют агрессию к прохожим. Габариты животного впечатлительны - могут достигать 90 кг. Такую незнакомую собачку лучше не гладить и уж тем более не дразнить.

Пакистанский мастиф

Одна из самых агрессивных собак, которая очень тяжело поддается дрессировке. Обучить его под силу только очень опытному кинологу. Чаще всего объектом агрессии становятся другие собаки. Вес этих мускулистых и сильных особей может достигать 80 кг.

Джек Рассел

Несмотря на небольшие габариты (вес собак достигает максимум 8 кг), Джек Рассел может быть очень агрессивен. Все связано с гиперактивностью собак и тем, что им всегда нужно внимание. Громкий окрик или мелькающая перед мордой рука могут в секунды спровоцировать сильную агрессию. Обязательно займитесь воспитанием щенка!

Кавказская овчарка

Родина этой породы - Кавказ. Собаки - настоящие спасители людей в горах и прекрасные охранники. Недоверчивость к незнакомцам часто заканчивается агрессией. У собак есть уникальная способность бесшумно подкрадываться и тут же вступать в атаку. По габаритам довольно большие - их вес варьируется от 45 до 75 кг. Такую собаку лучше всего держать за городом в вольере.

Бультерьер

Интересный факт: этих псов выводили для боев с низкой чувствительностью к боевым ощущениям. Собаки гиперактивны, требуют к себе много внимания и заботы. Если у вас есть дети, обязательно следите за процессом их игры с этим домашним питомцем: иногда детские выходки могут быть восприняты слишком агрессивны.

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