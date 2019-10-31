Каждый вид, существующий на нашей планете, постоянно меняется, пытаясь приспособиться к условиям обитания как можно лучше. Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru сообщает что, эволюция безжалостно отсекает тупиковые ветви развития, тщательно культивируя только перспективные направления. Но иногда и она дает сбой - вот тут на свет и появляются странные, нелепые животные, будто выпрыгнувшие из мрачных фантазмов средневекового алхимика. Перед вами девять видов реально существующих существ, которые вполне могли бы считаться мифическими.

Окапи

Сложно описать, как именно выглядит это животное: окапи будто вобрал черты сразу нескольких видов. Такая особенность позволяет ему удачно вписываться в любое окружение и прятаться от хищников. Длинная шея, как у жирафа, тело лошади и окрас, напоминающий о родстве с зеброй - окапи настолько поражает воображение, что местные жители (Демократическая Республика Конго) приняли его в качестве национального символа.

Сайгак

Странный нарост на морде сайгака - своеобразная система фильтрации воздуха. Эти выносливые животные смогли продержаться до наших дней с ледникового периода, но сейчас находятся на грани уничтожения. По счастью, сразу несколько некоммерческих организаций предприняли необходимые меры для сохранения популяции: есть шанс, что сайгаки будут смешить еще и наших правнуков.

Нарвал

Нарвал стал настоящей притчей во языцех - благодаря легендам, которые складывали матросы о странном морском единороге. На самом деле, рог нарвала это зуб, проросший сквозь верхнюю челюсть. В средние века считалось, что рог морского единорога способен вылечить даже чуму - вот почему на свете осталось всего несколько десятков тысяч нарвалов.

Щетинистый еж

Чтобы познакомиться поближе с этим зверьком, придется отправиться на Мадагаскар. Щетинистые ежи выглядят сбывшимся сном всех школьниц сразу: милый, маленький, с постоянно перепуганной мордочкой - ну, как такого не полюбить. Кроме того, тенреки не издают слышимых человеку звуков: между собой они общаются на высоких частотах.

Чудная райская птица

Да, вид именно так и называется. Эти удивительные создания значительно отличаются от обычной райской птицы оперением, окраской и брачными играми - настолько необычными, что поглазеть на них собираются туристы со всего мира.

Молох

Свое имя эта страшноватая ящерица получила в честь языческого бога Молоха, требующего от своих почитателей кровавых жертв. Логику биологов можно понять - только посмотрите на него! Все тело молоха усеивают острые шипы, а еще он умеет менять свой цвет в зависимости от времени суток и погоды. Да, эволюция - странная штука.

Вампир-олень

Вампир-олень, на самом деле, всего лишь красочный псевдоним, который использовали местные жители для нескольких видов кабарги. Самцы кабарги отращивают длиннейшие клыки, использующиеся только во время брачного гона. Долгое время странные клыкастые олени считались вымершими. Только в ноябре прошлого года исследователи случайно наткнулись на одинокого кабарга в Афганистане - значит, популяция еще сохранилась.

Голубой дракон

Ученые решили назвать этого странного парня в честь затерянной Атлантиды - Glaucus atlanticus. Голубой дракон и в самом деле выглядит удивительным пришельцем из других миров, чего стоит только его яркая окраска.

Лысый уакари

Ярко-красная морда считается признаком сильного партнера, ну а бледнолицые уакари вынуждены сидеть в сторонке - такой цвет указывает на неполадки со здоровьем. Уакари имеют довольно развитую социальную структуру и могут собираться в большие стаи для определенных целей.

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