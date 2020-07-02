Почему чеченцы называют себя волками

В традиционной чеченской культуре особая роль отводится образам волка и волчицы, с которыми ассоциируют себя храбрые местные мужчины и самоотверженные женщины. Олицетворяя собой бесстрашие, силу, мужество, стойкость и ловкость этот представитель фауны, известный под названием "борз", был неоднократно воспет в чеченском фольклоре, а также стал неофициальным символом страны, сообщает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Легенда о начале времени

В чеченском фольклоре волку посвящены сразу два ключевых предания - легенда о начале времен и легенда о скончании времен. В первом произведении народного творчества повествуется о периоде, когда Создатель стал заселять землю разнообразными животными и людьми. Вместе с жизнью он даровал каждому живому существу на планете свою Волю. Однако лишь волчица проявила стойкость в соблюдении заповеди о любви и уважении к иным тварям. Остальные безжалостно истребляли друг друга, нарушая завет Всевышнего. Желавшая всеобщего мира волчица пыталась вразумить жестоких зверей, но они только смеялись над ней, упрекая ее в слепом повиновении Богу. И количество зла на земле неуклонно росло. Разочаровавшись в собственных творениях Господь, послал на планету страшную стихию, которая должна была уничтожить её вместе со всеми обитателями. Солнце превратилось в кроваво-красное пятно, а с небес посыпался песок, подул ледяной ураганный ветер, который вырывал деревья и разрушал горы.

Трусливые звери и грешные люди, забыв обо всем и вся, стали искать убежище, и лишь отважная волчица бесстрашно пыталась заслонить своим телом собственных волчат. Бешеные порывы стихии срывали с неё кожу и мясо, оголяя кости, но она непоколебимо стояла на страже потомства, к которому стали прибиваться и хитрые люди, желавшие выжить, спрятавшись за ней.

Когда Всевышний увидел эту картину, он тут же усмирил бурю и, обратившись к волчице, молвил: "Ради тебя, храброе животное, я оставляю жизнь на земле, но я никого не прощаю". Позже избежавшие смерти люди подло расправились с мужественной волчицей, которая была свидетелем их предательства и малодушия. Этим объясняется укоренившееся в человеке стремление убивать волков, а также привычка этих животных одиноко выть, устремляя взор в небо.

Легенда о конце времени

Но если в начале времён волку удалось спасти от гибели не только себя, но и других представителей фауны, то, согласно другой чеченской легенде, в конце времен Аллах пощадит только этого смелого хищника. Всевышний снова пошлёт на землю ураган, и волк вновь будет противостоять ему, вцепившись когтями в горную скалу. В Судный день ветер будет рвать плоть зверя, а он будет несокрушимо стоять, не пытаясь найти укрытие. А когда ангелы в недоумении спросят у него, откуда он взял силы для сопротивления, серый ответит: "Под моими лапами оставалась земля моей Родины. Как же я мог не выстоять?"

Именно поэтому ту самую волчицу чеченцы считают своей прародительницей, а волка почитают как тотемное животное.

Волколюди, или берзлой

Историк Хасан Бакаев в работе "Люди Волка" обращает внимание на то, что в чеченском языке слово "волк" звучит как "борз", а лексема "волки" произносится уже иначе - берзлой.

Суть в том, что на местном диалекте древний суффикс - лой буквально обозначает слово "люди", а волк является единственным зверем, к названию которого горцы добавляют данный аффикс.

Таким образом, уже в самом в чеченском языке закреплено традиционное представление горцев о своем происхождении от волков. Чтобы похвалить мужчину-воина, отметить его храбрость, дерзновенность и проворство, доблесть и бесстрашие, всегда было достаточно лишь сравнить его с волком и назвать берзлой.

Волчий характер

По мнению чеченцев, волк является самым справедливым и благородным зверем, который не боится вступать в открытую борьбу с превосходящим его по силе противником и который не пасует перед лицом опасности и даже смерти. Исследователь истории Кавказских войн генерал Василий Потто в одной из своих работ писал: "Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике есть нечто, напоминающее Волка. Лев и Орел изображают силу, те идут на слабого, а Волк идет на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все - безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью. И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли, ни стона".

Символ Ичкерии

Когда летом 1991 года на территории Чеченской Республики возникло самопровозглашённое и непризнанное государственное образование под названием Ичкерия, его сепаратистские власти решили поместить на свой герб образ смелой, самоотверженной и непокорной волчицы. Чёрно-белый эскиз, созданный художником Султаном Юшаевым, впервые был представлен публике в 1990 году на Первом чеченском съезде. Над волчицей, возлегающей с гордо поднятой головой, художник изобразил луну, а в нижней части герба расположил национальный орнамент и 9 звезд, соответствующих числу чеченских обществ - тукхумов.

Согласно альтернативной версии, авторство герба Ичкерии приписывается Алле Дудаевой - жене Джохара Дудаева, являвшегося вторым президентом самопровозглашённой Чеченской республики. Поговаривают, что прототипом для волчицы стал вожак волчьей стаи Акелла из советского анимационного фильма "Маугли".

Кстати, другой популярный мультфильм "Ну, погоди!" в те самые годы попал в опалу, поскольку считалось, что издевательства зайца над волком оскорбляли национальные чувства чеченцев и их официальный государственный символ.

Однако после ликвидации Ичкерии и фактического возвращения Чечни в состав Российской Федерации волчица исчезла с официального герба республики, хотя за пределами страны и в интернете чеченцы довольно часто используют прежний государственный символ.

В тот же исторический период государственным гимном Ичкерии была старинная боевая песня горцев, начинающаяся так: "Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла тхо" - "Мы родились той ночью, когда ощенилась волчица".

Каллиграфия

Исламский художник-каллиграф Мурад Магомедов, владеющий искусством красивого письма, отмечал, что в арабской каллиграфии весьма редко можно обнаружить совпадение начертания слова с формой образа, который оно выражает. Одним из таких исключений является слово "Чечня", в написании которого легко можно распознать голову волка.

Суеверия

Желая, наделить новорождённого сына силой и мужеством, чеченцы часто нарекали мальчика именем Борз, то есть волк.

Чтобы оградить малыша от напастей, ему на шею вешали оберег из волчьего зуба или когтя, а для защиты жилища от дурного глаза использовали магический амулет из волчьего сухожилия задней ноги или хвоста.

Встреча средь бела дня с волком сулила чеченцу удачу и успех в важных делах.