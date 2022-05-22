Врач объяснила, как уменьшить холестериновые бляшки

Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже после 30 лет, если его слишком много, то это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний, рассказала в своем Telegram-канале врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек. В первую очередь, необходимо изменить привычный режим питания.

"Бляшки могут уменьшаться приблизительно на 20-30 процентов, если вы занимаетесь собой. Что это значит? Вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, которая вам нравится, - главное, чтобы это было регулярно", - отметила Кореневич.

Также врач порекомендовала включить в рацион недорогое льняное масло и жирную морскую рыбу. В этих продуктах содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце.