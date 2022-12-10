Описан способ повысить скорость работы приложения YouTube

Для повышения скорости и производительности работы приложения YouTube необходимо регулярно заниматься очисткой кеша. В Business Insider рассказали, что эта мера поможет смартфонам и на Android, и на iOS, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что для очистки кеша на iPhone необходимо предварительно удалить приложение YouTube, а затем переустановить его из магазина приложений.

YouTube на Android позволяет очистить кеш без удаления приложения. Необходимо зайти в "Настройки" и перейти в "Приложения". В списке открывшихся программ нужно выбрать "YouTube", перейти в раздел "Хранилище и кеш" и выбрать пункт "Очистить кеш".

В Business Insider заключили, что при несвоевременной очистке кеша YouTube начнет хранить значительный объем данных на смартфоне, и со временем это приводит к замедлению работы гаджета в целом, а также к проблемам с воспроизведением роликов.