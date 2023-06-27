Мать погибшего в батискафе 19-летнего юноши...

Мать погибшего на батискафе "Титан" 19-летнего Сулеймана Давуда Кристин Давуд заявила, что сын занял ее место на борту судна, как передает Day.Az сообщает BBC.

По ее словам, Сулейман хотел установить рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, погрузившись на большую глубину. Первоначально сама Кристин должна была сопровождать своего мужа, известного пакистанского предпринимателя Шахзаду Давуда, но эти планы были отложены из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Кристин сказала, что она, идя навстречу мечте сына, уступила ему свое место в батискафе. Давуд собирал кубик за 12 секунд. Он намеревался установить на "Титане" новый рекорд, который его отец должен был заснять на видеокамеру.