https://news.day.az/unusual/1757107.html Роботы добрались и до массажных салонов в Китае - ВИДЕО В Китае роботов обучили не только массировать, но и воспроизводить самые разные массажные техники. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Роботы добрались и до массажных салонов в Китае - ВИДЕО
В Китае роботов обучили не только массировать, но и воспроизводить самые разные массажные техники.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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