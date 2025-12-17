Кот выжил после стирки в стиральной машине

В китайской провинции Цзянсу кот залез в стиральную машинку и пережил цикл стирки. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Любопытный кот по кличке Цзиньтяо пробрался в барабан машины. Хозяйка не заметила его и запустила 10-минутную стирку. После окончания программы она стала вытаскивать белье и обнаружила питомца внутри: он был мокрым и дрожал. К облегчению женщины, кот отделался лишь покрасневшим носом и незначительными ушибами лап. Как только хозяйка вытерла и высушила Цзиньтяо, он сразу почувствовал себя лучше.

Видео с животным собрало более 217 тысяч лайков и вызвало бурную дискуссию: одни обвиняли владелицу в небрежности и жестокости, другие советовали всегда проверять барабан перед запуском. Хозяйка пообещала впредь быть внимательнее, но не ответила на вопросы о том, показывала ли она питомца ветеринару для проверки на внутренние травмы.