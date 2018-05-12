В Ираке предотвращен теракт на избирательном участке

Силовики в провинции Дияла рано утром в субботу ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков на стартовавших в субботу парламентских выборах в Ираке, заявил глава комитета по безопасности местного заксобрания телеканалу "Ас-Сумария", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, планировавшие теракт радикалы были вооружены автоматическим оружием и облачены в нашпигованные взрывчаткой "пояса смертников". Террористы были уничтожены за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, в нескольких километрах от одного из сельских населенных пунктов провинции Дияла.

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени.

Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство".

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

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