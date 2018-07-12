Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника. 18 августа в Белфасте Тайсон Фьюри встретится с итальянцем Франческо Пьянетой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. После этого британец провалил тест на допинг - попался на употреблении кокаина. И был лишен чемпионских поясов. Кроме того, Фьюри был дисквалифицирован на два года.

Вернулся Тайсон в ринг в июне этого года, победив досрочно албанца Сефера Сефери. После четвертого раунда соперник отказался от продолжения поединка.