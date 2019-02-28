Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Ханое заявил, что открытие координационного бюро США в Пхеньяне "приветствуется", а президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал эту идею "неплохой", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я полагаю, что это приветствуется", - ответил Ким Чен Ын на соответствующий вопрос журналистов.

Примечательно, что вопрос об открытии координационного бюро США в Пхеньяне был адресован лично Ким Чен Ыну, но Дональд Трамп первым стал отвечать на вопрос СМИ, подчеркнув, что и "сам хотел бы услышать ответ на этот вопрос" и "что идея, вообще-то, неплохая".

