Ким Чен Ын поприветствовал идею открыть координационное бюро США в Пхеньяне
28 февраля 2019 09:47 160
Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Ханое заявил, что открытие координационного бюро США в Пхеньяне "приветствуется", а президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал эту идею "неплохой", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я полагаю, что это приветствуется", - ответил Ким Чен Ын на соответствующий вопрос журналистов.
Примечательно, что вопрос об открытии координационного бюро США в Пхеньяне был адресован лично Ким Чен Ыну, но Дональд Трамп первым стал отвечать на вопрос СМИ, подчеркнув, что и "сам хотел бы услышать ответ на этот вопрос" и "что идея, вообще-то, неплохая".
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