Российские исследователи создали новую методику, которая позволяет точно оценить количество воды в сланцевых породах. Это поможет гораздо лучше оценивать массу нефти, которая в них содержится. Описание методики ученые представили в научном издании Journal of Petroleum Science and Engineering, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С помощью предложенного метода испарения нам удалось впервые получить точные данные по количественному содержанию поровой воды в сланцевых породах. Они представляют большой интерес как для развития науки, так и для индустриальных нефтегазовых компаний", - заявила один из авторов работы Екатерина Казак из МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эта методика, как отметили ученые, поможет ускорить разработку так называемой баженовской свиты. Так геологи называют особую группу сланцевых пород, которые образовались на дне древнего океана на месте современной Западной Сибири.

По текущим оценкам экспертов, эти породы содержат в себе около 18-60 млрд тонн нефти. Это делает их одними из крупнейших залежей такого рода и в России, и в мире в целом. Несмотря на то, что породы баженовской свиты советские геологи открыли еще в середине прошлого века, нефтедобытчики только недавно начали их разрабатывать из-за сложностей в извлечении нефти из сланца.

Во глубине сибирских руд

Сегодня, как отмечают исследователи, существует несколько методик, с помощью которых можно оценить долю влаги в небольших или крупных образцах породы. Для этого ученые используют как различные реагенты-растворители, так и прямой нагрев сланцев. Точность всех этих подходов вызывает вопросы у многих специалистов, поэтому ученые из Сколковского института науки и технологий и МГУ им. М.В. Ломоносова создали свой подход.

Он заключается в том, что ученые извлекают образец породы, помещают его в специальную ванночку, где его нагревают до температуры в 350 градусов Цельсия. Благодаря этому вода, которая содержится в породе, постепенно испаряется. Затем экспериментаторы конденсируют эту воду и измеряют ее объем и массу, а также замеряют то, насколько сильно "похудел" 50-граммовый кусочек сланца.

У подобного подхода, как объясняют авторы работы, есть сразу несколько плюсов по сравнению с конкурирующими технологиями. С одной стороны, он позволяет замерять крайне малые доли воды в породе, не превышающие 1%. С другой, относительно слабый нагрев образцов предотвращает формирование соединений воды и углеводородов, что обычно приводит к занижению оценок ее концентрации.

Используя образцы пород, которые предоставили специалисты "Газпром нефти", ученые проверили эффективность своей методики и уже существующих подходов. Оказалось, что новый подход был заметно точнее, чем конкуренты, и при этом он работал быстрее их. Как надеются исследователи, их методика ускорит разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов нефти уже в ближайшие годы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!