В Кыргызстане был одобрен законопроект о запрете добычи урана и тория на территории страны, сообщили в пресс-службе парламента страны.

"За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов из 111 присутствующих", - заявили в пресс-службе. Законопроект должен быть подписан президентом страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана в разных городах республики. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались более 20 тыс. человек.

По словам активистов, в Кыргызстане находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.

Правительство Кыргызстана запретило добычу урана в начале июня "до законодательного урегулирования".

Компания "ЮрАзия в Кыргызстане", которая работала на месторождении, была зарегистрирована в стране в 2010 г., получила лицензию на право пользования недрами Кызыломпульской площади с целью геологического изучения.

В 2013 г. лицензия была переоформлена на геологоразведку урана, тория, циркония, железа, титана, фосфора, редкоземельных металлов и полевого шпата. Всего с 2012 г. инвесторы "ЮрАзия в Кыргызстане" вложили в геологоразведовательные работы 271 млн сомов ($4 млн).

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