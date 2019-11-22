Курс доллара в пятницу днем слабо снижается к иене и евро, инвесторы с осторожностью следят за развитием торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по состоянию на 14.57 баку курс доллара к иене снижается до 108,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,63 иены, курс евро к доллару растет до 1,1058 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1057 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 98,01 пункта.

Инвесторы предпочитают торговаться с осторожностью на фоне неопределенных новостей по торговым отношениям США и Китая. СМИ ранее на текущей неделе сообщили, что Вашингтон может отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. С другой стороны, также по данным СМИ, заключение первой части торгового соглашения между сторонами может быть отложено на следующий год.

"В конце концов, на торговых переговорах наблюдается небольшой прогресс, и похоже, что обе стороны согласны с очередной задержкой в заключении первой фазы соглашения",- сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Хао Чжоу (Hao Zhou).

Укреплению евро способствовала статистика из еврозоны. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале 2019 года ожидаемо вырос на 0,1% по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).