https://news.day.az/world/1178431.html США ввели санкции против иранского министра
США ввели санкции против иранского министра
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как поясняют в ведомстве, санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть. Проблемы же с интернетом начали ощущаться на следующий день 16 ноября.
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