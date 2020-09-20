В странах Южной Америки стремительно растет число заразившихся коронавирусом

Пугающий рост уровня заболеваемости коронавирусом наблюдается в странах Южной Америки. Так, в Бразилии зафиксировано уже более 4,5 миллиона случаев заражения. За сутки заболели свыше 30 тысяч человек. Больше - только в Индии и США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Перу число заразившихся коронавирусом COVID-19 стремительно приближается к миллиону. Та же картина - в Колумбии. Однако эта страна, несмотря на вирусную угрозу, ради спасения экономики решила возобновить международное авиасообщение. Уже завтра для колумбийцев станут доступны рейсы в Боливию, Бразилию, Гватемалу, Доминикану, Мексику, США и Эквадор.