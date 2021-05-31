Названы сроки возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

Пассажирское авиасообщение между Россией и Турцией, ограниченное на фоне вспышки коронавирусной инфекции, возобновится не раньше июля.

Такие сроки назвал информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По словам собеседника агентства, восстановление полетов на курорты популярной страны будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Он уточнил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы в Турции снизилось число зараженных COVID-19.

После этого для внесения изменений в расписание и подготовку рейсов авиакомпаниям потребуется около двух недель - соответственно, на практике перевозки могут восстановиться не ранее июля.

31 мая ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с COVID-19, сообщил, что Россия сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией после 1 июня. Ранее на портале Tourprom появилась информация о том, что такие меры сохранятся до 15 июня. Аналогичные данные распространил Bloomberg Turkey.

15 апреля Россия ввела ограничения на авиасообщение с Турцией из-за вспышки коронавирусной инфекции, которые должны были продлиться до 1 июня. При этом между странами сохранялось по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.