Госдолг Армении превысил управляемый порог
Номинальная и относительная величина государственного долга превысила тот порог, который для стран, имеющих схожую с нашей характеристику, считается управляемым.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, oб этом в парламенте заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, представляя проект об утверждении отчета по выполнению государственного бюджета 2020 года.
Он сообщил, что долг Армении достиг 7 млрд 969 млн долларов США.
По его словам, 5 млрд 593 млн долларов составляет внешний долг правительства, что содержит риск в том плане, что является долгом от нерезидентов и в основном выражен в валюте.
Он добавил, что 76% долга выражен в инвалюте, 24% - в драмах.
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