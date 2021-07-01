Госдолг Армении превысил управляемый порог

Номинальная и относительная величина государственного долга превысила тот порог, который для стран, имеющих схожую с нашей характеристику, считается управляемым.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, oб этом в парламенте заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, представляя проект об утверждении отчета по выполнению государственного бюджета 2020 года.

Он сообщил, что долг Армении достиг 7 млрд 969 млн долларов США.

По его словам, 5 млрд 593 млн долларов составляет внешний долг правительства, что содержит риск в том плане, что является долгом от нерезидентов и в основном выражен в валюте.

Он добавил, что 76% долга выражен в инвалюте, 24% - в драмах.