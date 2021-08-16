Гаити нуждается в срочной помощи после землетрясения

В Гаити спасатели спешат найти под завалами как можно больше выживших до того, как на остров обрушится тропический шторм "Грейс".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по последним данным, жертвами мощного землетрясения в стране стали около 1300 человек, тысячи получили ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи, но гаитянским врачам не хватает лекарств и оборудования

Джерри Чандлер, глава ведомства по защите гражданского населения, заявил: "Мы регистрируем пострадавших, которые смогли попасть в больницу. Но в это число не входят те, кто не доехал до нас, и те, кто все еще находятся под обломками, так как поисково-спасательные операции продолжаются".

По официальным данным, в Гаити полностью разрушены семь тысяч жилых домов, еще пять тысяч - повреждены. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

В ООН заявляют, что на юге Гаити процветает бандитизм и в некоторые районы невозможно доставить помощь из-за блокпостов на дорогах и нападений на сотрудников гуманитарных организаций.