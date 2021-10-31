Талибы прокомментировали нападение на свадьбу в Афганистане

Напавшие на свадьбу в провинции Нангархар, Афганистан, прикрылись "Талибаном" в личных целях. Об этом в социальных сетях рассказал представитель талибов и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы "Талибана" - прим. "Ленты.ру") для ведения личной вражды, были преданы законам шариата", - цитирует представителя талибов информагентство.

По словам Муджахида, три человека, прикрываясь именем радикальной организации "Талибан", потребовали прекратить музыку на мероприятии в деревне Шамшпур Мар Гунди. Они открыли огонь по гостям свадьбы и убили не менее трех человек. Двое подозреваемых уже задержаны, одному участнику нападения удалось скрыться, он объявлен в розыск, уточнил Муджахид.