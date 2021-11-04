https://news.day.az/world/1399843.html Недалеко от Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Недалеко от Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 недалеко от побережья Новой Зеландии. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 313 км к юго-западу от города Инверкаргилл, где проживают более 47 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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