В Грузии выявлен первый случай заражения оспой обезьяны

Грузинские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян в республике. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение", - сказано в сообщении. По сведениям ведомства, заболевший путешествовал по Европе.