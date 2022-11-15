Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил Bloomberg, что США надеются на продление зерновой сделки, переговоры по этому вопросу активно ведутся, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы, конечно, надеемся, что сделка будет продлена. Как я понимаю, 19 ноября - день, когда срок ее действия истекает. Я знаю, что сейчас ведутся активные переговоры и обсуждения", - сказал он.