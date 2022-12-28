В Армении предложили ограничить доступ в интернет

Министерство юстиции Армении призвало ограничить доступ в интернет в случае введения военного положения в стране. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О правовом режиме военного положения", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Проект вынесен на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am.

Речь идет о блокировке интернет-сайтов, соцсетей, интернет-приложений, а также о частичном или полном ограничении выхода в интернет.

При этом определен порядок предоставления доступа в интернет для органов государственного управления, местного самоуправления, объектов и инфраструктур стратегического значения, отдельных организаций независимо от их организационно-правовой формы․

Если законопроект одобрит правительство, его направят в парламент.