Эрдоган заявил о неизменности курса на укрепление авторитета Турции

Власти Турции продолжат курс на укрепление авторитета страны в регионе и на международной арене, что скажется также на росте благосостояния населения.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства привлек внимание к успехам Турции последних лет, росту инвестиций в экономику и наращиванию объемов экспорта.

В качестве примера, президент рассказал об успехах в сферах транспорта и энергетики. "Только за последний год в нашей стране построено 360 км трасс, прорыто 5 тоннелей, открыто 78 мостов общей протяженностью в 15,7 км. 18 марта был введен в эксплуатацию один из крупнейших инфраструктурных объектов страны - подвесной мост "Чанаккале-1915" через пролив Чанаккале (Дарданеллы)", - отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана, на сегодняшний день 70 млн жителей Турции обеспечены природным газом, а общее число абонентов превысило 19 млн.

"Потенциал газохранилища "Силиври" вблизи Стамбула доведен до 4,6 млрд кубометров. Объем прокачки газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) увеличен вдвое. Самое современное судно в буровом флоте Турции -"Абдульхамит Хан" продолжает разведку месторождений. Одновременно с участием 8 тыс. специалистов продолжается реализация проекта доставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря. Резервы этого месторождения оцениваются в 710 млрд кубометров. Первая фаза проекта поставок газа из Чёрного моря запланирована на конец марта", - сообщил президент.

Президент Турции напомнил также о скором вводе в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую" в провинции Мерсин.

Эрдогана заявил далее, что объем прямых иностранных инвестиций в турецкую экономику за последний год достиг 10,3 млрд долларов, а число организованных промышленных зон в стране вскоре достигнет 365.

Президент обратился к населению и объявил, что по решению правительства минимальный уровень пенсий в Турции будет повышен с 3500 до 5500 турецких лир.

Президент Турции коснулся также темы разработки отечественной ракеты "Тайфун" и реакции греческой стороны на ее испытания.

"Причин для беспокойства нет, сидите спокойно. Нам не нужны Афины, или другие районы. Мы не тронем никого, лишь бы нас не трогали", - сказал турецкий лидер.​​​​​​